Eisenstadts Karate-Kids im Goldfieber

Grandioser Erfolg für den PSV Eisenstadt! Denn zwei junge Vereinsmitglieder trumpften bei einem Karate-Wettkampf in Ungarn auf und konnten nicht weniger als sieben Goldmedaillen für die Landeshauptstadt holen.

Die Rede ist natürlich von den Karatekids Tiara Steindl und Keresztely Deodat Varga, die beim diesjährigen internationalen Goju Cup in Szombathely auf die Matte gingen. Die achtjährige Tiara, welche das erste Mal auf internationaler Ebene startete, trat sowohl bei den Acht- als auch Neunjährigen in Kata Ober- und Unterstufe an und wusste zu überzeugen. Sie gewann alle vier Bewerbe eindeutig und holte somit vier Goldmedaillen für den PSV Eisenstadt.

Keresztely Deodat Varga, welcher nach seinem U10-Vizeeuropameistertitel eindeutig als Favorit auf die Matte stieg, ging gleich in drei Altersklassen an den Start. Der zehnjährige Gymnasiast startete bei den Zehn-, Elf- und Zwölfjährigen in Kata und gewann ebenfalls jeden Bewerb eindeutig.