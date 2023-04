Eisenstadts Karateka holten 50 Medaillen

Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften und dem Burgenland Cup letzten Samstag in Mattersburg konnten sich die Karateka des PSV Eisenstadt wieder top in Szene setzen. Das Resultat waren sage und schreibe 50 Medaillen. Zehn davon glänzten in Gold (davon sieben Landesmeistertitel), 18 Mal wurde es die Silberne und 22 Mal Bronze.

Foto: PSV Eisenstadt

Es war ein erfolgreicher Start für die Turnierneulinge Lena Striok, Nora Berger und Constantin Strasser, welche die Cupbewerbe Parcours und Kihon bei der U8 und U10 gewinnen konnten.

Titelgewinn gleich beim Debüt

Bei ihrem Debüt konnte sich zudem Tiara Steindl auszeichnen. Bei ihrem ersten Start konnte sie sich gleich den Landesmeistertitel in Kumite am Ball U8 erkämpfen.

Foto: PSV Eisenstadt

Routinier Sebastian Gerdenich konnte wieder sein Niveau unter Beweis stellen und als Serien-Landesmeister seit der U16 zum vierten Mal die Allgemeine Klasse im Kumite gewinnen.

Weitere Landesmeister wurden Keresztely Deodat Varga (Kata U10 männlich und Kumite am Ball U10 männlich), Maya Schneeberger (Kumite am Ball U10 weiblich), Martin Filep (Kumite U12 männlich) und Alexander Chlestil (Kobudo Allgemeine Klasse).