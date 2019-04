Absteiger Klingenbach ist exzellent in die Rückrunde gestartet. Trotzdem ist Trainer Hans Dihanich mit dem bislang Präsentierten nur halbwegs zufrieden. „Wir machen uns das Leben immer wieder schwer“, so der Coach. Vor allem die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten bereitet ihm Sorgenfalten.

Gegen Gattendorf (Samstag, 18 Uhr) will man den nächsten Dreipunkter einfahren. Ein Stürmer wird sicher fehlen: Marco Laubner wurde in der Nachspielzeit beim FC Andau ausgeschlossen.

Eine Stunde früher gastiert der Tabellenzweite, SK Pama, in Pamhagen. Die Hausherren sind für ihr Kombinationsspiel bekannt und auch gefürchtet.

„Logisch, dass wir weiterhin anschreiben wollen“, gibt sich SK-Trainer Karl Prügger kämpferisch. Er kann sich auf seine Top-Legionäre verlassen. Stürmer Radovan Nosko agiert in Hochform. Ein Fragezeichen steht hinter Abwehrchef Christian Hafner, der sich am Sonntag am Knie verletzt hat.