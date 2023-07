Fast wie ein Märchen

Am 26. November 1994 schrieben Ferdinand Fuhrmann und seine Schwester Sabine Geschichte – Gold im Jiu Jitsu Mixed Bewerb. Der erste Weltmeistertitel für das Burgenland wurde in Wallern begeistert bejubelt. Dass rund 29 Jahre später wieder der Name Fuhrmann in Gold glänzt war damals freilich noch nicht absehbar. Immerhin war Anna Fuhrmann damals noch nicht auf der Welt.

Was aber schon im frühen Kindheitsalter galt, war die Jiu Jitsu-Begeisterung der Geschwister Anna und Lisa – die bekamen die beiden gleichzeitig mit dem Talent des Vaters von Anfang an in die Wiege gelegt. Und das stets ohne großen Druck. So legte die 24-jährige Anna auch ihre Reise in die Mongolei an, wollte bei der Weltmeisterschaft im fernen Asien einfach in erster Linie Spaß haben. Und was am Ende daraus wurde, ist mittlerweile bekannt. Fuhrmann krönte sich in der Allgemeinen Klasse zur Weltmeisterin und schrieb damit, so wie Vater Ferdinand, erneut rot-goldene Geschichte, die fast nach einem Märchen klingt.