Zähe Vorbereitung für die 1. Klasse Nord-Klubs

Urlauber, Wehwehchen von der Vorsaison, krankheitsbedingte Ausfälle. Es gab sicher schon angenehmere Vorbereitungen wie jene in diesem Jahr.

Der Gipfel der Ausfälle fand im BFV-Cup statt, als der SC Eisenstadt absagen musste. Hier kamen noch zusätzlich fehlende Spielberechtigungen dazu. Doch nicht nur in Eisenstadt muss herumgebastelt werden.

Der SCF Rust rüstete bekanntlich groß auf. Viele Ex-Landesligakicker und einige neue junge Spieler wurden geholt. Doch dank der Urlaubszeit und der kurzen Pause war bisher noch nie die Stammelf auf dem Platz.

„Ich kann zurzeit gar nicht sagen, ob wir gut sind oder nicht, da wir bisher jedes Mal von Match zu Match mindestens sechs Änderungen in der Startelf hatten“, so der Ruster Obmann Thomas Balogh, der auf ein erstes Zusammentreffen am kommenden Wochenende beim Testspiel gegen Leopoldsdorf am Freitag hofft.

Andere als Vorbild nehmen

Nicht nur in Rust, auch beim Aufsteiger aus Hornstein tat sich personell über den Sommer einiges. Doch auch hier fehlt es noch am Zusammenspiel, auch aus den bekannten Gründen.

Dabei würde es auch andere Lösungen geben, wie Trainer Sebastian Reinprecht meint: „Man braucht nur über die Grenzen schauen und in die Nachbarbundesländer. Wieso geht es in Wien beispielsweise, dass man Ende August oder sogar erst im September anfängt? Und wenn wir in der 1. Klasse auf die Winter-WM in Katar Rücksicht nehmen müssten, wäre das ohnehin lächerlich. Sollte es da einen Nationalspieler geben, wäre das schwer zu hinterfragen. Es geht ja auch um den gesundheitlichen Aspekt. Das kann sicher nicht gesund sein nach einer langen Saison und so einer kurzen Pause, da ist kaum Regeneration möglich für den Körper“, so Reinprecht, der wie Balogh eine Häufung von Verletzungen befürchtet. „Das Gute ist aber, dass es für alle gleich ist.“

Eines scheint klar zu sein: Eine Anpassung der Spielzeit und Ausgewogenheit zwischen den zwei Saisonpausen muss mindestens angedacht werden.