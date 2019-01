Die Athleten der Eisenstädter Schwimm Union (ESU) startete beim Lagen Cup ins neue Jahr. Wie so oft präsentierte sich der Nachwuchs im Spitzenfeld und auch die Routiniers der ESU zeigten ihre Klasse im Wasser.

Über Gold durfte etwa Anastasia Barcal jubeln: Über 1.500 Meter Freistil der Damen setzte sie sich im Bewerb Jugend II + I mit einer Zeit von 18:22,14 Minuten gegen die Konkurrenz durch. Ihre Medaillenbilanz besserte sie mit jeweils Bronze über 100 Meter Rücken und 200 Meter Lagen auf. Auch Karoline Schwarz durfte über einen Sieg jubeln, über 100 Meter Rücken war sie in der Allgemeinen Klasse nicht zu biegen.

Nur knapp am Sieg vorbei schwamm Dietmar Stockinger, der über 50 Meter Rücken Zweiter wurde. Gleich drei Medaillen sicherte sich Youngster Alexander Szekely: Über 1500 Meter Freistil holte er Bronze, in einer gänzlich gegensätzlichen Disziplin, 50 Meter Schmetterling, holte er Silber. Am Stockerl stand er auch noch über 200 Meter Lagen.

Auch am Sonntag holte die ESU noch Medaillen: Mathias Bichler landete über 100 Meter Freistil in der Kategorie Schüler zwei als Dritter am Stockerl, den Bewerb 200 Meter Rücken entschied er für sich. Gleich bei allen Starts räumte Martha Felkel ab: Über 50 Meter Schmetterling wurde sie Zweite, Dritte über 100 Meter Freistil und über 200 Meter Rücken war sie am allerschnellsten.