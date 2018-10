Mit dem Aufstieg der BBC Nord Dragonz gehen auch einige Veränderungen beim Nachwuchs und in der Landesliga einher.

Größte Überraschung war die Absage an die Landesliga der Dragonz. Eigentlich war geplant, weiterhin in der Landesliga mit einer Mannschaft vertreten zu bleiben und so mehreren Spielern Matcherfahrung bieten zu können. Nun will man stattdessen auf die Österreichischen Meisterschaften U19 fokussieren, um den Nachwuchs zu fördern und zu fordern.

Mit den beiden Neuzugängen Peter Nemec und Christian Lehrner, sowie Stammspieler Lukas Knor hat man im Nachwuchsbereich drei absolute Top-Spieler in den eigenen Reihen, mit denen man in der U19-Liga durchaus Chancen hat. „Das sind keine Bankwärmer, sie sind auch für die Bundesliga jederzeit voll einsatzbereit“, erklärt Coach Dusan Kozlica. „Da noch in der Landesliga zu spielen, würde eine unnötige Doppelbelastung bedeuten.“

Damit sind die UBC Eisenstadt Warriors kommende Saison die einzige Mannschaft aus der Landeshauptstadt in der Landesliga, vor allem für die Fans ist der Wegfall der Hauptstadt-Derbys bitter, sorgten diese doch regelmäßig für Zuschauerrekorde im Allsportzentrum.

Neu sind auch die neuen Kooperationen des BBC Nord: Im Nachwuchsbereich arbeitet man künftig mit den Neusiedl Storks und Wr. Neustadt zusammen. In dieser Saison ist man bereits in allen Nachwuchsligen vertreten. Im U16-Bewerb verpasste man jedoch knapp die Qualifikation für die Bundesmeisterschaften. Vor allem über den zahlreichen weiblichen Nachwuchs ist man erfreut, bei der U15 seien derzeit etwa 15 Spielerinnen gemeldet und mit Freude dabei.