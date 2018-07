Die Landesmeistertitel im Schwimmen wurden vergangenes Wochenende in Maria Enzersdorf vergeben. Aus der Landeshauptstadt waren die Eisenstädter Schwimmunion (ESU) und der Union Schwimm Club Eisenstadt (USCE) am Start.

Die ESU war mit stolzen 50 Teilnehmern angereist, die bei der Landesmeisterschaft 242 Starts absolvierten. Dabei erschwammen die Schwimm-Asse der ESU unglaubliche 127 Medaillen. Gleich 58 davon holten die Schwimmer in Gold, 23 in Silber und 46 Bronzene.

In der Allgemeinen Klasse weiblich konnte Karoline Schwarz die Klasse dominieren. Mit Top-Zeiten konnte sie den ersten Platz für sich beanspruchen. Bei den Herren waren Größen wie Dietmar Stockinger, Thomas Narnhofer und Sebastian Stoss am Start. Stockinger brillierte in seinen Bewerben und belegte den ersten Platz.

Bei den Junioren holte etwa Antonia Lair den Altersklassensieg. Auch die männlichen Top-Nachwuchs-Schwimmer ließen nicht aus, Paul Pfeifer erzielte den hervorragenden zweiten Platz. Hannah Lackner konnte in der Jugendklasse 1 den dritten Platz erzielen. Alexander Szekely dominierte seine Klasse mit sagenhaften 1500 Punkten, Platz drei erschwamm Marko Maksimovic.

Auch in der Schülerklasse waren die Siegerlisten voll mit ESU-Schwimmerinnen: Anastasia Barcal, Sina Renner, und Martha Felkel machten sich die Entscheidung in ihrer Klasse untereinander aus. Sina Renner belegte den ersten Platz, dicht gefolgt von Teamkollegin Anastasia Barcal. Martha Felkel komplettierte das Podest mit Bronze.

Stark. Die jungen Damen der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) räumten, wie so oft, etliche Goldmedaillen für ihren Verein ab. | zVg/Archiv

Ausnahmeschwimmer Maximilian Schubert war unter den gleichaltrigen Schwimmern nicht zu schlagen und holte sich mit einem Score von 1636 Punkten den Sieg. Matthias Bichler holte Silber für die ESU, Johannes Schaller schaffte es ebenfalls unter die besten Fünf.

Das Ergebnis rundeten Pia Pusterhofer mit Silber in der Schülerklasse 1 und Alexander Barcal mit dem Sieg in seiner Altersklasse ab. Das Trainer-Duo Sebastian Stoss und Alexander Djurdjevic zeigte sich vollauf zufrieden mit den gezeigten Leistungen ihrer Sprösslinge.

USCE sammelte fleißig Medaillen

Der Union Schwimmclub Eisenstadt war ebenfalls in Maria Enzersdorf am Start. Von acht Staffelbewerben holte man in sieben Silber, den Bewerb 4x 100 Meter Freistil Herren konnten Benjamin Schalling, Hannes Oberhauser sowie Nico und Robin Jäger für sich entscheiden. Zudem holte der USCE der Landeshauptstadt einige weitere Goldmedaillen, Nathalie Parsch holte etwa in der Kategorie Jugend 2 über 100 Meter Schmetterling Gold für ihren Club.