Bei der zweiten offenen BLV-Meisterschaft im Leichtathletik-Stadion in Eisenstadt waren vier Bewerbe ausgeschrieben. In der Allgemeinen Klassen wurden die Meister über 800 Meter und 400 Meter Hürden, in der U20 Weitsprung und Speerwurf, gesucht.

Im Weitsprung konnten Violetta Vrba und Laurin Zöchmeister den Titel holen. Die beiden Laufteam-Athleten erreichten das Medaillenlimit, dass bei weniger als vier Startern in Kraft tritt. Im Speerwurf schaffte es keiner der Athleten, das Limit zu erreichen, daher wurde kein Titel vergeben. Die besten im Bewerb waren Lena Ponic und Laurin Zöchmeister.

Lokalmatadorin mit souveräner Vorstellung

In der 800-Meter-Entscheidung bei den Frauen sicherte sich Caroline Bredlinger klar den Meistertitel. Bei den Männern entwickelte sich ein spannendes Rennen, das schließlich Matthias Prantl knapp vor Johannes Haubenwallner gewann.

Über 400 Meter Hürden gingen keine BLV-Athleten an den Start.