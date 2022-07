Tennis-Senioren glänzten in Trausdorf

Werbung

„Wenn wir ein Jubiläum feiern, schauen wir immer, dass wir eine Landesmeisterschaft organisieren“ sagt TC Trausdorf-Obmann Jürgen Zakall. So auch heuer zur Feier des 30-jährigen Bestehens des Vereins.

Insgesamt 52 Spieler nahmen daran in sieben Altersklassen teil, darunter keine einzige weibliche Starterin. „Das hätten wir uns schon gewünscht, dass zumindest ein paar Damen dabei sind“, so Zakall.

„Mir fehlen jetzt nur noch fünf Titel auf meine Tante Martha Filipich, die sechsmal Landesmeisterin wurde. Einholen werde ich sie aber wohl nicht mehr.“

Die Bewerbe erstreckten sich über fünf Tage, am Freitagabend wurde im Rahmen der Playersparty auch gefeiert und gegrillt. Anlass zum Feiern gab den Veranstaltern auch das Geschehen auf dem Tennisplatz. In der Altersklasse 40 holte Obmann Zakall den Sieg. „Es war mein erster Landesmeistertitel. Das ist schon etwas sehr Emotionales.“

Einen besonderen Stellenwert hatte der Titel für den Obmann, weil er damit im familieninternen Konkurrenzkampf aufholt. „Mir fehlen jetzt nur noch fünf Titel auf meine Tante Martha Filipich, die sechsmal Landesmeisterin wurde. Einholen werde ich sie aber wohl nicht mehr.“

In der Klasse 35 holte Jürgen Jelleschitz vom TC Sankt Margarethen mit einem 6:3, 6:4- Sieg gegen den Stegersbacher Philipp Kosits den Titel. In der Altersklasse 45 gewann der Oberpullendorfer Jürgen Rathmanner mit 6:2 und 6:4 gegen Christian Wagner vom ASKÖ TC Energie Burgenland Eisenstadt. Dessen Vereinskollege Heinz Mock behielt in der Klasse 55 die Oberhand, er besiegte im Endspiel Rainer Lehner vom TC Zurndorf mit 6:3, 6:2.

Spannend wurde es in der Klasse 60. Dort verlor Herbert Nowacek vom ASKÖ TC Siegendorf den ersten Satz gegen den Neufelder Hannes Gamse mit 6:7, gewann den zweiten Satz deutlich mit 6:0 und setzte sichdann im Match-Tie-Break mit 12:10 durch. In Klasse 65 siegte Josef Bruck vom TC Frauenkirchen.

Den Doppelbewerb in der Altersklasse 35 gewann Michael Diwosch gemeinsam mit Alexander Pichler (beide ASKÖ TC Klingenbach) gegen Wolfgang Deutsch und Peter Siska.