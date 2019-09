Unter dem Abgang der Storks aus Neusiedl und der Dragonz aus Eisenstadt litt im vergangenen Jahr die Qualität und das Interesse an der Landesliga (die BVZ berichtete).

Eigentlich wollten die Drachen mit ihrer Zweiermannschaft (das Einserteam spielt in der 2. Bundesliga) heuer wieder in der burgenländischen Liga mitmischen — nun hat man sich stattdessen für die niederösterreiche Landesliga entschieden, erklärt Obmann Roland Knor. Beim Burgenländischen Basketballverband (BBV) ist der Entschluss bereits bekannt, in der rot-goldenen Liga sind damit heuer wohl nur drei Teams (Blackbirds, Rocks und Warriors) am Start.

Besonders schwer fiel die Entscheidung für Obmann Knor, der gleichzeitig auch Vize-Präsident des BBV ist. „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, erklärte er der BVZ. Natürlich habe er die Interessen des Verbandes im Blick, „ein Jahr nach dem Aufstieg müssen wir aber den sportlichen Zielen des Vereins den Vorzug geben — auch wenn es für den Landesverband schmerzhaft ist.“

Bereits im Vorjahr schrumpfte die Liga wegen des Abgangs der Dragonz und der Storks, die im Vorjahr eine Hobby-Liga mit vier Mannschaften gründeten. „Als Vize sehe ich diese Entwicklung natürlich zweischneidig, eine Landesliga mit Oberwart, Neusiedl und uns wäre natürlich attraktiver.“

Bei einer BBV-Besprechung soll in den kommenden Wochen der Fahrplan für die neue Liga festgelegt werden. Fix ist: Es wird gespielt. Der Modus (angedacht sind je zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die anderen Teams) muss aber noch abgesegnet werden.

„Müssen schon beim Nachwuchs ansetzen“

Für nächstes Jahr steht eine Fusion mit der Landesliga zur Diskussion, die burgenländische könnte aber auch mit der niederösterreichischen Landesliga zusammengelegt werden. Dort ärgert man sich mit ähnlichen Problemen wie im Burgenland, weshalb der BBV eine mögliche Liga-Fusion positiv sieht. Ansetzen müsse man aber bereits bei der Jugendförderung, meint etwa BBV-Präsident Stefan Laimer.

Insgesamt zeigt er sich jedenfalls optimistisch: „Wir setzen beim Nachwuchs an, damit das Problem nicht chronisch wird. Dort sind wir im Wachsen und stellen die Weichen für die Zukunft. Unsere Vereine gehen dazu auch gezielt in die Volksschulen.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Knor, der den Stellenwert der Nachwuchsarbeit für den BBC Nord betont: „Wir spielen heuer von der U10 bis zur U19 in jeder Altersklasse mit einer eigenen Mannschaft sowie mit einem U14- und einem U19-Damenteam. Wir haben unsere Pflicht für den Landesverband durchaus erfüllt.“