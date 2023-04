Alexander Lackinger: Langlauf ist seine Disziplin

Werbung

Vor rund 20 Jahren beendete er seine professionelle Karriere als Triathlet, jetzt gibt er in einer winterlichen Disziplin Vollgas. Alexander Lackinger (43) hat sich mittlerweile ganz dem Langlaufen verschrieben. Im Winter verbringt der Zillingtaler die Wochenenden auf der Loipe oder auf der Piste. Im Frühjahr und Sommer steht als Vorbereitung für den Winter Radfahren und Skirollern auf dem Programm.

Die Saisonhighlights können sich bisher sehen lassen. Beim 44. Steiralauf (18. Februar) ging Lackinger bei der 25 Kilometer Distanz an den Start. „Dies war mein erster große Volkslanglauf mit rund 500 Teilnehmern“, sah er sich mit viel Konkurrenz konfrontiert. Der Wintersportler zeigte aber eine Topleistung, konnte sich von Beginn weg in der Spitzengruppe behaupten und jubelte am Ende über den bärenstarken dritten Platz.

Lackingers Saison verlief erfolgreich

Der vierte Platz bei der Tour de Ramsau (12. März) auf der 10 Kilometer-Distanz darf auch nicht unerwähnt bleiben. Hier hat sich Lackinger in der Spitzengruppe mit ÖSV B- und C-Kader-Athleten gematcht. Bis zum Schluss war der Zillingtaler auf Podestkurs, musste sich aber im Zielsprint dem Drittplatzierten geschlagen geben.

Bei der „Masters Weltmeisterschaft“ in Seefeld konnte Lackinger ebenso aufzeigen. Über die 7 Kilometer (19. März) wurde er in seiner Klasse (40-45 Jahre) sogar Erstplatzierter. Über die 20 Kilometer (21. März) lieferte sich der Zillingtaler ein spannendes Wettrennen mit dem späteren Sieger aus Italien. Platz zwei war am Ende das stolze Top-Ergebnis. Nun steht noch am Sonntag ein 30 Kilometer-Lauf in Galtür auf dem Programm. „Hier würde ich gerne in die Top-Zehn bei der Österreichischen Meisterschaft kommen“, freut sich Lackinger auf die letzte Herausforderung der Saison.