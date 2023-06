560 Teilnehmerinnen beim Jubiläums-Frauenlauf

Start und Ziel des diesjährigen Frauenlaufs war bei der Sonnentherme Lutzmannsburg. Der Lauf und Nordic Walking Event wird vom Referat Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung organisiert und stand im Zeichen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. 560 Läuferinnen und Walkerinnen nahmen heuer teil.

Beim Straßenlauf über 5 Kilometer erzielte Tina Wurm vor Yvonne Lindner und Anna Semmler den ersten Platz. Natalia Iker ging vor Natalia Steiger-Rauth und Bettina Wiener als Siegerin beim Lauf über 7,5 Kilometer hervor.

„Der Burgenländische Frauenlauf trägt dazu bei, dass Frauen motiviert werden, sich zu bewegen und fit zu bleiben. Der Burgenländische Frauenlauf bietet für alle Frauen ein attraktives Bewegungsangebot. Natürlich kommen dabei die Freude an der gemeinsamen Bewegung und der Austausch nicht zu kurz. Wir wollen mit dem Frauenlauf und dem dazugehörigen Rahmenprogramm ein Stück Lebensfreude schenken“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Initiatorin Astrid Eisenkopf.

Über die Jahre nahmen über 8.000 Läuferinnen am Burgenländischen Frauenlauf teil und legten gemeinsam in Summe eine Strecke von einer Erdumrundung zurück. Für alle Starterinnen war heuer der Eintritt in die Sonnentherme am Tag des Laufs inkludiert.

Der 11. Burgenländische Frauenlauf findet 2024 in Steinbrunn, Bezirk Eisenstadt-Umgebung statt. Ein genauer Termin wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.