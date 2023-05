400 Läufer gaben trotz Regenwetter Vollgas

Am Freitag ging der Eisenstadtlauf über die Bühne. Rund 400 Läuferinnen und Läufer waren am Start und trotzten den widrigen Bedingungen: Es regnete und die Bodenbeschaffenheit war damit für die Sportler nicht ideal.

Besonders erfreulich war die rege Teilnahme der Youngsters an den Nachwuchsbewerben. 132 Kids waren am Start und gaben in den Läufen über 1200 Meter, 600 Meter sowie beim 300-Meter-Knirpselauf ihr Bestes. Hierbei konnten auch die heimischen Läufer Topplatzierungen erlaufen. Luisa Schweiger (LT Bgld Eisenstadt) triumphierte beim 1200 Meter-Lauf der Mädchen. Bei den Burschen war Fabian Holdmann (Laufteam Burgenland Eisenstadt) der schnellste und holte sich den Sieg. Die Eisenstädterinnen waren auch beim 600-Meter-Lauf ganz vorne: Carolina Lechner gewann vor ihrer Mannschaftskollegin Hannah Steindl. Bei den Burschen dominierten die Siegendorfer das Geschehen: Ben Benczak lief als Erster durchs Ziel, dicht gefolgt von seinem Mannschaftskollegen Nico Bittner.

Beim Hauptlauf gab es eine Lokalmatadorin am obersten Treppchen: Natalie Frank vom LT Bgld Eisenstadt schnappte sich den Sieg über die 10 Kilometer. Bei den Männern triumphierte Vincent McKenna (Strive Racing Club). Über die fünf Kilometer war Christina Wild nicht zu bremsen und holte Platz eins. Den Sieg bei den Männern schnappte sich Markus Hauser.