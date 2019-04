Bei der zwölften Auflage des Leuchtturmlaufes in Podersdorf waren die Bezirks-Asse zwar zahlenmäßig nicht so stark vertreten, die Siegerwertung führten aber dennoch die heimischen Läufer an. Allen voran durfte Lukas Pallitsch von Laufimpuls Oggau jubeln, der nach langer Zeit auf der Rennbühne wieder obenauf war. Im Hauptlauf über zehn Kilometer sicherte er sich mit einer Zeit von 33:35,4 Minuten die Tagesbestzeit.

Der Konkurrenz nahm er damit mehr als drei Minuten ab, am nächsten kam der Fabelzeit des Oggauers noch Rainer Pittnauer vom LTC Seewinkel mit 0:36:46,5. Ohne Pallitsch hätte man in Podersdorf überhaupt einen Dreifach-Sieg des Bezirks Neusiedl feiern können: Dritter wurde Florian Lentsch ebenfalls ein LTC-Athlet, als Vierter lief Hoadläufer Markus Lackner erst im Zielsprint am Podest vorbei.

Auch in den Altersklassen fanden sich die heimischen Läufer weit oben im Klassement. Der Eisenstädter Alexander Bencic sicherte sich bei den Herren zwischen 20 und 30 Jahren den Altersklassensieg. Seine Zeit reichte zudem für den sechsten Platz in der Allgemeinen Klasse, ebenfalls in die Top-Ten schaffte es Sasa Hajszan vom TRIm Team Austria aus Steinbrunn. Der SV St. Margarethen war in Podersdorf mit zwei Läufern am Start. Fabian Buchleitner startete im Bewerb über 3,3 Kilometer mit seinem Teamkollegen Georg Sachs. Buchleitner schaffte es mit einer Zeit von 14:04,4 Minuten als Siebenter unter die besten Zehn, Sachs verpasste diese als Zwölfter knapp.

Spaß für Jung und Alt versprachen und hielten auch heuer wieder der Kinder- und Knirpsenlauf. Die 1000 Meter beim Kinderlauf absolvierten insgesamt 55 Kids, den Knirp-senlauf nutzten 25 Nachwuchsläufer, um Rennerfahrung zu sammeln.