Die Plätze eins bis vier und damit natürlich auch der Sieg in der Teamwertung — die Ausbeute des SV St. Margarethen bei den Landesmeisterschaften im Halbmarathon kann sich sehen lassen.

Bei der 25. Auflage des Halbmarathons in Stinatz — im Vorjahr war Corona-bedingt Pause — schickte der SVM mit Andreas Penias, Franz Weixelbaum, Michael Bacher und Franz Szinovatz seine aktuell schnellsten Läufer in den Landessüden. Beim Start um 19.15 Uhr meinte das sommerliche Wetter es gut mit den Athleten.

Penias ganz vorne

Von Beginn an setzte sich der SV St. Margarethen in der Wertung des Burgenländischen Leichtathletik Verbandes (BLV) in Führung. Ganz vorne lief dabei der Trausdorfer Andreas Penias, der „keine Fragen aufkommen ließ, wo der Titel landen wird“, schildert SVM-Obmann und BLV-Vorstandsmitglied Weixelbaum. Penias setzte sich bereits in den ersten beiden Runden von Weixelbaum ab, der wiederum Bacher hinter sich ließ. In einem taktischen Rennen auf der 4,2 Kilometer langen Strecke änderte sich an den Positionen kaum etwas.

Vierfach Sieg für St. Margarethen

Auch wenn er die Pace nicht bis zum Schluss aufrecht halten konnte, gewann Penias seinen ersten Landesmeistertitel im Halbmarathon, 2:30 Minuten Vorsprung auf Weixelbaum — in der Altersklasse der Herren ab 40 Jahren holte er damit sogar den Titel. Zu Bronze lief schließlich Teamkollege Bacher, Szinovatz komplettierte nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen als Vierter das blau-weiße Quartett.

Mit dem Vierfach-Sieg war den St. Margarethener Läufern auch der Sieg in der Mannschaftswertung nicht mehr wegzunehmen.

Obmann Weixelbaum startete nur wenige Tage zuvor mit Harald Welz beim LCC Abendlauf über zehn Kilometer. Welz absolvierte nach über einem Jahr Pause die Strecke im Wiener Prater in 43:30 Minuten. Weixelbaum nutzte den Bewerb als Tempoeinheit. Gegen Ende verließen ihn etwas die Kräfte, mit seiner Laufzeit von 37:30 Minuten ist er dennoch zufrieden.