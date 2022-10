Marathon-Doppelpack für Weixelbaum

Werbung

Nach einem kurzen Abstecher daheim in St. Margarethen ging es für Marathon-Läufer Franz Weixelbaum eine Woche nach Berlin zum nächsten Marathon Highlight der World Marathon Majors Serie in London. Für ihn handelte es sich dabei um ein Experiment, da nur sieben Tage zwischen den beiden Marathons vergingen. Trotz schlechter Prognose war das Wetter am Sonntag den 40.000 Läufern aus aller Welt gut gestimmt, der angesagte Regen blieb aus und so ging es ideal in Blackheath auf die Strecke. Den unspektakulären ersten Teil des Kurses konnte Weixelbaum wie geplant in knapp unter 40 Minuten absolvieren. Nach dem ersten Highlight, dem Schiff und Publikumsmagneten „Cutty Sark“, ging es weiter Richtung City of London. Ein großartiges Erlebnis dabei ist die Überquerung der Tower Bridge kurz vor der Halbmarathon Marke. Für Weixelbaum lief es nach wie vor wie geplant, mit 1:24:13 Stunden war die erste Hälfte geschafft. Nun kam der schwierigste Teil, die „Isle of Dogs“, mit den Hochhäusern von Canary Wharf. Viele Richtungswechsel, kurze Anstiege zehrten nun an den Kräften. Die Vorbelastung machte sich bemerkbar. Das zwang Weixelbaum nach Kilometer 30 das Tempo zu reduzieren. Nach 37 Kilometer ging es dann am Tower vorbei Richtung Westminster und Big Ben. Entlang des St. James Parks Richtung Buckingham Palace und dann die letzten 200 Meter auf „The Mall“ und durchs Ziel. Weixelbaum bestätigte nur sieben Tage nach Berlin seine Leistung in London und finishte mit einer tollen Zeit von 2:52:26. Im Championship Ranking bedeutete das Rang 181 in der Altersklasse M40-44.