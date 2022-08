Margarethener ÖM-Sieg im Bergmarathon

Werbung

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Bergmarathon in Kainach bei Voitsberg (Steiermark) setzte sich mit Thomas Wolf überraschend ein Flachländer durch. In der Altersklasse M45 bewältigte der Hornsteiner die 44 Kilometer lange Strecke, die über 1800 Höhenmeter führte, am schnellsten. 4:25 Stunden benötigte er dafür.

Kurz zuvor hatte Wolf bei den Landesmeisterschaften im Berglauf die Silbermedaille geholt. Im Vorfeld der Meisterschaften bereitete er sich mit einigen Trainingseinheiten im Leithagebirge auf das Event vor. Den Sonnenberg erklomm er dabei bis zu fünf Mal pro Einheit. „Davon konnte ich im Rennen profitieren“ so Wolf.