Medaillen im Ländle: Laufteam Burgenland glänzte bei Meisterschaft

Raphael Schweiger lief im Mösle-Stadion zu Götzis am Samstag nicht nur zum U16-Meistertitel über 3.000 Meter. In einer Zeit von 9:37,40 Minuten stellte der 15-jährige Steinbrunner auch einen neuen BLV-Rekord in seiner Altersklasse auf. Auf der Zielgeraden nahm Schweiger seinem größten Konkurrenten und Top-Favoriten Julian Mesi aus Oberösterreich ganze fünf Sekunden ab.

Über 1000 Meter gab es für Burgenlands Leichtathletik-Asse am nächsten Tag gleich zwei Medaillen zu bejubeln. Markus Loscmandy war der Schnellste im 20-köpfigen Starterfeld und holte in 2:48,44 Minuten Gold. Knapp drei Sekunden hinter ihm erreichte Vereinskollege Schweiger auf Rang drei das Ziel. Für ihn war es nach Gold über 3.000 Meter bereits die zweite Medaille bei diesen Meisterschaften. Unglücklich verliefen die Titelkämpfe für einen anderen Erfolgsgaranten in den Reihen des Laufteams. Max Baxa stolperte im 300-Meter-Bewerb klar in Führung liegend und verpasste das sicher geglaubte Gold auf den letzten Metern.