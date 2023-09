Prükler lief Topzeit in Berlin

Vor kurzem fand die 49. Auflage des Berlin Marathons statt. Knapp 48.000 Teilnehmer:innen waren am Start und stellten sich den 42,2 Kilometern. Mit dabei war auch eine Handvoll Sportler:innen aus den Bezirken Eisenstadt und Neusiedl.

Besonders erfreulich war dabei das Ergebnis der Steinbrunnerin Veronika Prükler. Aufgrund vieler krankheitsbedingter Trainingsausfälle war für sie gar nicht klar, ob sie an den Start gehen, geschweige denn die Distanz überhaupt bewältigen könne. Sie stellte sich aber der Herausforderung und erreichte schlussendlich in einer Topzeit von 3:09:49 Stunden das Ziel beim Brandenburger Tor. Ihre Zeit bedeutete den fünften Platz in der Österreicherinnen-Wertung. Insgesamt konnte Prükler als 439. Frau ins Ziel laufen. „Ich bin überglücklich“, jubelte die Läuferin über ihr starkes Ergebnis.

Bei den Männern lief Franz Weixelbaum (St. Margarethen) in einer Zeit von 2:57:03 Stunden durchs Ziel. Roland Ladich vom 1. LC Parndorf absolvierte den Lauf in 3:03:02 Stunden. Und auch Rudolf Tobler (LTC Seewinkel) finishte den Berlin Marathon und erreichte eine Zeit von 3:31:49 Stunden.