Sieg in Regensburg

Laufteam-Athletin Caroline Bredlinger aus Trausdorf siegte bei der Internationalen Sparkassen Gala in Regensburg über die 800 Meter klar in 2:05,32 Minuten vor der Deutschen Fabiane Meyer (2:06,03 Minuten). „Das erste der Rennen der Saison ist immer ein Barometer dafür, ob der Weg stimmt. Dass ich gestern 0,02 Sekunden an meine bisherige Bestmarke herangelaufen bin, zeigt, dass wir an den richtigen Hebeln ansetzen“, so die 22-jährige. „Das Rennen war nicht ganz optimal. Wir sind aber dennoch mit der Zeit sehr zufrieden, vor allem, weil wir erst am Anfang der langen Saison stehen und die wichtigen Trainingseinheiten erst anstehen. Bis zu den Saisonhöhepunkten ist dann sicher noch einiges möglich“, so Trainerin und Mutter Uschi Bredlinger. Mit dabei in Regensburg war auch der 16-jährige Müllendorfer Markus Locsmandy. Der Laufteam-Athlet und Trainingspartner von Caroline Bredlinger startete ebenfalls über die 800 Meter. Nach einem anfangs ungeschickten Rennverlauf konnte er sich schließlich nach und nach nach vorne kämpfen und zeigte auf den letzten 100 Metern sein tolles Sprintvermögen. Er beendete seinen Lauf schließlich auf Platz drei mit einer neuen persönlichen Bestleistung von genau 2:00,00 Minuten.