Spitzenresultate der Eisenstädter Läufer im „Ländle“

Die Reise nach Vorarlberg hat sich für die Läufer aus dem Bezirk Eisenstadt mehr als gelohnt. Bei den Österreichischen Crosslauf Meisterschaften, die am Sonntag in Lorüns (Vorarlberg) auf einer äußerst selektiven und fordernden Strecke ausgetragen wurden, kürte sich Laufteam Burgenland-Athletin Anna Leser zur Vizestaatsmeisterin im Crosslauf. Ebenso konnte sie die U23-Wertung auf der 4,9 Kilometer langen Strecke ganz klar für sich entscheiden.

„Dass ich am Ende mit einer Silber- und einer Goldmedaille nach Hause fahre, damit habe ich nicht gerechnet.“

Die 21-jährige Neufelderin lief ein starkes, konstantes Rennen und konnte sich nach rund 1.200 Metern an die zweite Position vorarbeiten und den Abstand zu ihrer Verfolgerin Carla Maier (ITSG Sektion Running) auf den folgenden Kilometern kontinuierlich vergrößern. Geschlagen geben musste sie sich am Ende nur der klaren Favoritin Julia Mayer (DSG Wien). So oder so holte sie sich damit sensationell den Vizestaatsmeistertitel im Crosslauf.

Für Anna Leser ist dies die erste ÖM-Medaille in der Allgemeinen Klasse und der zweite U23-ÖM-Titel in diesem Jahr. „Ich wusste, dass ich gut in Form bin und dass ich um den Sieg in der U23-Wertung mitlaufen kann. Dass ich am Ende mit einer Silber- und einer Goldmedaille nach Hause fahre, damit habe ich nicht gerechnet“, so die Laufteam-Athletin.

Emil Bezecny von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt durfte sich ebenfalls über Edelmetall freuen. Verpasste er in der Allgemeinen Klasse (3.660 Meter) das Podest nur um knappe sieben Sekunden, schaffte er es in der U20-Wertung (3.660 Meter) auf den zweiten Platz. Diesen Bewerb gewann U20-WM-Finalist Kevin Kamenschak (ATSV Linz LA).

Für Bezecny ging es auch um die Qualifikation für die U20-Crosslauf-EM im Dezember in Turin. „Offiziell muss die Nominierung der ÖLV-Sportvorstand bestätigen, die sollte aber meiner Meinung nach nur noch Formsache sein“, so sein Trainer Rolf Meixner.

Raphael Pallitsch mit Kurzstrecken-Bronze

Das Kurzstreckenrennen der Männer über die Distanz von 3.660 Meter in der Allgemeinen Klasse dominierte jedenfalls Kamenschak. Der Oggauer Raphael Pallitsch (SVS Leichtathletik) holte sich die Bronzemedaille. „Ich habe im Vorfeld gedacht: Wenn alles zusammenpasst, vielleicht geht sich eine Medaille aus“, so der Mittelstreckenläufer zufrieden.

Markus Locsmandy vom Laufteam Burgenland trat ebenfalls die Reise nach Lorüns an und wagte sich auf ungewohntes Terrain. Der Mittelstrecken-Spezialist und amtierende Österreichische U16-Meister über 1.000 Meter lief ein beherztes Rennen und lag bis auf die letzten 500 Meter noch auf Medaillenkurs. Am Ende musste er sich allerdings mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

„Anna hat schon vor einer Woche bei den Burgenländischen Landesmeisterschaften in Sankt Margarethen gezeigt, dass ihr der Crosslauf liegt und dass sie gut in Form ist. Sie ist mit konstanten Rundenzeiten ein sensationelles Rennen gelaufen, was auf dieser schweren Strecke gar nicht so einfach war. Für Markus war das nur ein kurzer Abstecher zum Crosslauf. Nach ein paar Tagen Regeneration wird er auch wieder zu seinem gewohnten 800 Meter-Training zurückkehren“, so Laufteam-Trainerin Uschi Bredlinger.