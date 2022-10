Top-Laufwochenende für die St. Margarethener

Werbung

Kürzlich lieferten die Laufsportler des Sportvereins Waha fix&fertig Sankt Margarethen tolle Leistungen.

Esther Weixelbaum startete beim Marathon in München. Dieser ist 2022 ihr insgesamt Dritter. Ihr persönliches Ziel, unter der Vier-Stunden-Marke zu bleiben, konnte die Läuferin aus Sankt Margarethen erreichen.

Die Halbmarathonmarke im Englischen Garten erreichte Weixelbaum mit einer Zwischenzeit von 1:58 Stunden. Trotz eines Missgeschicks bei Kilometer 35 schaffte sie eine Zeit von 3:57:55 Stunden und lief überglücklich im Münchener Olympiastadion ein.

Nachdem er sich im Juli bereits Gold beim Bergmarathon in der Steiermark holte, vertrat Thomas Wolf die blau-weißen Läufer aus Sankt Margarethen beim internationalen Herbstmarathon des LCC-Wien. Damit stand er bereits zum dritten Mal in diesem Jahr am Start über diese Distanz.

Tolle Platzierung für Thomas Wolf

Bei optimalen Bedingungen steckte er sich sein Ziel hoch: Er nahm sich eine neue persönliche Bestzeit vor. Runde für Runde mit jeweils sieben Kilometer Länge spulte er äußerst konstant in der Wiener Prater Allee ab. Sein Tempo behielt Wolf auch am Ende des Rennens bei. Im Ziel jubelte er tatsächlich über eine neue Bestmarke von 2:54:11 Stunden. Außerdem landete er mit dieser Leistung auf den dritten Gesamtrang des Lauf-Events.

In der steirischen Landeshauptstadt vertrat Franz Szinovatz die Laufsektion des SVM. Dieser nutzte den Halbmarathon als Vorbereitung für den Mainova Frankfurt Marathon am 30. Oktober. Seine gute Trainingsverfassung zeigte sich bei dem Lauf in Graz und er erreichte eine Zeit von 1:24:30 Stunden.