Laufteam Burgenland Caroline Bredlinger ist Österreichs Schnellste über 800 Meter

Lesezeit: 2 Min FS Fabian Schneider

Siegessicher. Innerhalb der Landesgrenzen kann sich Caroline Bredlinger derzeit nur selbst schlagen. Foto: zVg

C aroline Bredlinger lief in ihrer Paradedisziplin so schnell wie nur einmal zuvor und führt die Jahresbestenliste an.