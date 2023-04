Athleten der Akademie Eisenstadt: Camp in Portugal

Werbung

Die Athleten der Leichtathletik Akademie Eisenstadt waren zwei Wochen auf Trainingslager in Monte Gordo (Portugal). Gemeinsam mit Coach Rolf Meixner wurde an der Form für die Freiluftsaison gefeilt. Dabei wurden ausgefallene Mittel ausgepackt. Das Training wurde dabei vorwiegend im Sand durchgeführt. Niklas Strohmayer-Dangl hatte Strandläufe zu bewältigen, Marie Glaser und Ronja Leitner haben viel Krafttraining absolviert. Die Gegebenheiten vor Ort konnten für das geplante Training sehr gut genutzt werden, wobei natürlich auch Trainingseinheiten auf der Tartanbahn, der Wiese oder am Rad von allen drei Athleten absolviert wurden. Neu war bei diesem Trainingslager, dass die Vitalwerte über einen Sensor am Handgelenk die gesamte Zeit überwacht wurden. Nicht nur während der Belastung, sondern vor allem im Schlaf und während der Ruhezeiten wurden wichtige Erholungsparameter wie Herzfrequenzvariabilität, Ruhepuls, Schlafphasen und Körpertemperatur gemessen.