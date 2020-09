Bei den U23-Meisterschaften in Klagenfurt hatte das Laufteam Burgenland Eisenstadt gleich mehrmals Grund zum Jubeln. Den größten Erfolg für die Läufer aus der Landeshauptstadt erkämpfte die Trausdorferin Caroline Bredlinger mit ihrer Goldmedaille über 800 Meter.

Nach einer relativ lockeren ersten Runde in rund 70 Sekunden führte Caroline Bredlinger das Feld in die zweite Runde. Nach etwa 500 Metern zog sie das Tempo nochmals an und konnte sich mit einem langen Endspurt von ihren Verfolgerinnen absetzen. Mit einer Schlussrunde von 64 Sekunden sicherte sie sich nicht nur einen Start-Ziel-Sieg, sondern auch eine neue persönlicher Bestzeit von 2:14,33 Sekunden.

„Da geht noch mehr, aber mehr war heute nicht notwendig“, zeigte sich sich die frischgebackene Meisterin zufrieden. Kurz darauf holte sie auch noch über 400 Meter eine neue Saisonbestzeit und Platz vier in 58,69 Sekunden.

Aber auch die Youngsters des Vereins zeigten ihre Klasse: Newcomer Erik Frania lief bei seinem dritten Start über 200 Meter persönliche Bestzeit und erreichte das Limit für die U20-Meisterschaft in Eisenstadt. Knapp verpasste das Podest auch Catherina Strohmayer-Dangl, die mittlerweile ihre neue Paradedisziplin über 400 Meter in unter einer Minute läuft. Die erst 14-jährige Steinbrunnerin Naya Hajszan rundete mit Platz sechs das gute Team-Resultat des Laufteams ab.