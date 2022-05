Eisenstädter Lauf-Ass Glaser knackte das EM-Limit

Werbung

Gleich beim ersten Rennen der diesjährigen Freiluftsaison gelang Marie Glaser die Qualifikation für ihr angestrebtes Ziel: Die U18-Europameisterschaft in Israel.

Über 1.500 nun zweitschnellste Burgenländerin aller Zeiten

Den 1.500-Meter-Bewerb der langen Laufnacht in Karlsruhe bewältigte die 16-Jährige Athletin der Leichtathletik Akademie Eisenstadt in einer Zeit von 4:38,55 Minuten. Damit gelang ihr nicht nur die Qualifikation für das Nachwuchs-Großevent, sondern auch eine neue persönliche Bestleistung und ein neuer burgenländischer Landesrekord in den Altersklassen U18, U20 und U23. Auf 1500 Metern ist Glaser hinter Elisabeth Niedereder nun die zweitschnellste Burgenländerin aller Zeiten.

Mit ihrer Zeit setzte sie sich in der österreichischen Jahresbestenliste der Frauen auf Rang vier und in den Altersklassen U20 und U18 an die erste Stelle. „Damit hat Marie gute Chancen, Österreich im August beim U20-Nationencup im Rahmen der Europameisterschaft in München zu vertreten“, sagt Trainerin Ronja Leitner.

Glaser selbst zeigte sich mit ihrer Leistung in Deutschland mehr als zufrieden. „Ich bin überglücklich, dass ich das Limit hier in Karlsruhe laufen konnte. Die lange Anreise hat sich auf jeden Fall ausgezahlt“, ließ sie nach dem Wettkampf wissen. „Durch diese frühe Qualifikation für die Europameisterschaft habe ich jetzt noch sechs Wochen Zeit, um Kleinigkeiten zur verbessern und zu perfektionieren. So bin ich dann optimal vorbereitet für Jerusalem.“ Anfang Juli findet die U18-EM im Landesinneren von Israel statt.