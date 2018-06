Für die TRIm Team Austria-Athletin Veronika Gabriel lief der Neufelder Triathlon nach Plan: Leistungssteigerung im Wasser und auf dem Rad und auch an Land legte sie eine Topzeit hin. Bei der 31. Auflage des Events am Neufelder See absolvierte sie für ihr Team aus Steinbrunn die Olympische Distanz, also 1,5 Kilometer im Wasser, 40 Kilometer mit dem Rad und zum Abschluss zehn Kilometer Laufen.

Mit vollem Einsatz lief sie bei perfekten Wettkampfbedingungen auf den zweiten Gesamtrang bei den Damen. In ihrer Altersklasse, bei den Damen zwischen 24-29 Jahren, reichte die Zeit von 2:21:12 Stunden sogar für den Sieg. Das Wasser verließ sie nach 28:14 Minuten als 33. im Gesamtfeld. Beim Laufen holte sie noch fast eine Minute auf die spätere Siegerin auf, letztlich fehlten ihr aber etwa vier Minuten auf den Sieg.

Gabriel über Platz zwei „mega happy“

„Ich bin mega happy, weil es ein echt anstrengender Wettkampf war“, zeigt sich Gabriel stolz über ihre Leistung vom Wochenende. Sie habe „wirklich alles gegeben“ und wurde dafür letztlich mit einer Bestzeit belohnt. „Ich habe mich beim Schwimmen und Radfahren im Vergleich zu vor zwei Jahren enorm verbessert und auch das Laufen ging, unter den extremen Bedingungen, wirklich gut“, resümiert die TRIm Team Athletin.