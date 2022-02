Landesrekord von Niklas Strohmayer-Dangl purzelte erneut

Niklas Strohmayer-Dangl stellte sein herausragendes Talent am vergangenen Wochenende einmal mehr unter Beweis. Bei den oberösterreichischen Hallenmeisterschaften in Linz lief der Athlet der Leichtathletik Akademie Eisenstadt die 400 Meter außer Wertung in 48,96 Sekunden.

Wäre er Oberösterreicher, hätte Strohmayer-Dangl die Landesmeisterschaften souverän für sich entschieden. Mit seiner Fabelzeit verbesserte er außerdem den burgenländischen Hallen-Rekord, den er letztes Jahr selbst aufgestellt hatte, um weitere sieben Zehntelsekunden. In der noch jungen Saison 2022 lief die 400 Meter bislang kein Österreicher schneller, die Hallen-Bestleistung von Andreas Wolf aus dem Vorjahr egalisierte der Neufelder. „Damit war nicht zu rechnen, zumindest aus Sicht der Anderen“, sagte Trainer Rolf Meixner. „Wir haben Niklas aber schon auf dem Zettel gehabt, nachdem er im Trainingslager sehr gute Leistungen gezeigt hatte.“

Dass der Senkrechtstarter der burgenländischen Leichtathletik-Szene über 200 Meter dann noch einmal nachlegte und die drittschnellste Zeit lief, kam selbst für seinen Coach ein wenig überraschend. „Mehr konnte man wirklich nicht erwarten. Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Meixner nach dem Oberösterreich-Trip.

Am heutigen Donnerstag startet sein Schützling beim internationalen Meeting in Ostrava (Tschechien) erstmals im 800-Meter-Bewerb. Was die Erwartungshaltung betrifft, tappte der 19-Jährige daher zuletzt noch ein wenig im Dunklen. Sein Trainer ist sich aber sicher, dass Strohmayer-Dangl auch über diese Distanz eine gute Figur abgeben wird, denn „er hat für einen 400-Meter-Läufer eine starke Ausdauer, davon wird er auch auf der Mittelstrecke profitieren.“ Im Training wird der Akademie-Athlet in den kommenden Wochen auf die Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz hinarbeiten, den vorläufigen Höhepunkt der Saison. Die Teilnahme über 400 Meter steht bereits fest, außerdem möchte Strohmayer-Dangl entweder über 200 Meter oder 800 Meter starten. Für welche Distanz er sich entscheidet, wird auch davon abhängen, wie er sich heute bei seiner 800-Meter-Premiere schlägt. Unabhängig davon ist das Ziel für Linz bereits klar abgesteckt, wie der Neufelder der BVZ verrät: „Ich möchte zwei Medaillen holen.“