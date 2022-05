Laufteam nützte den Heimvorteil

Werbung

Auf der Eisenstädter Leichtathletikanlage fanden am vergangenen Wochenende die Landesmeisterschaften im Kugelstoßen und Hochsprung statt. Dabei konnte sich das Laufteam Burgenland Eisenstadt mit starken Leistungen in Szene setzen. Simon Horak holte in der Altersklasse U18 als einziger Teilnehmer den Titel- und knackte mit einer Höhe von 1,71 Metern das Limit für die Österreichischen Meisterschaften. Das gelang auch Anja Kucher bei den Mädchen mit einer Höhe von 1,51 Metern. Im Kugelstoßen wurde Pia Probst Zweite, ebenso wie Jakob Winkler bei den Männern. Den Sieg im Kugelstoßen holte wenig überraschend der Südburgenländer Adam Wiener. Er nahm am Rande der Wettkämpfe die Auszeichnungen als Burgenlands Leichtathlet der Jahre 2020 und 2021 entgegen.

ÖM-Limit in der U18 für Anna Gornik

Bei den Damen wurden die Trophäen für die letzten beiden Jahre an Caroline Bredlinger überreicht. Die 21-Jährige war in ihrer sportlichen Heimat nicht am Start- auch wenn es im Rahmenprogramm einen 400-Meter-Bewerb gab. Daran nahmen ihre Teamkolleginnen Anja Kucher, Anna Feichtegger und Annika Gornik teil. Letztere gewann den Bewerb in 62,91 Sekunden und schaffte damit das ÖM-Limit in der Altersklasse U18. Bei den Männern starteten Jonas Gornik und Konstantin Holper über 400 Meter. Über 200 Meter wurde Violetta Vrba in 27,49 Sekunden Zweite, unterbot ihre Bestzeit und auch das U18-Limit für die Meisterschaften. Das schaffte Vrba auch über 100 Meter mit einer Zeit von 13,14 Sekunden. „Diese tollen Erfolge sind das Ergebnis unserer konsequenten Nachwuchsarbeit“, meinte Obfrau Uschi Bredlinger.