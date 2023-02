Marie Glaser knackte U18-Rekord

Werbung

Die 17-jährige Marie Glaser imponierte bei ihrem ersten Auftritt auf der World Athletics Tour. Beim Erfurt Indoor Challenger Meeting verbesserte die U18-EM-Teilnehmerin des Vorjahres ihre persönliche Bestleistung in der Halle um knapp sieben Sekunden und knackte so den Rekord aus dem Jahr 2002 von Ruth Schneeberger. Damit ist Marie Burgenlands schnellste Frau über 1.500 Meter.

„Ich bin richtig zufrieden. Da ich aktuell für die 3.000 Meter trainiere, konnte ich das Tempo gut halten. Überraschend gut“, so die Athletin gleich nach dem Ziel. „Sie ist damit neben Burgenlands Spitzenduo mit Caroline Bredinger und Niklas Strohmayer-Dangl die Nächste, die international anknüpft“, so Trainer Rolf Meixner.

Strohmayer-Dangl überzeugte beim International Gugl Meeting in Linz über die 800 Meter und verbesserte seine persönliche Bestzeit auf 1:53,13 Minuten. Bei diesem internationalen Lauf belegte Strohmayer-Dangl den dritten Platz und ließ auch Elias Lachkovics hinter sich. Das Duell zwischen den beiden Österreichern blieb bis zum Ende spannend. Für dieses spannende Duell wird es voraussichtlich bei den Österreichischen Meisterschaften nächstes Wochenende eine Fortsetzung geben. Der Zwischenstopp bei den Balkanmeisterschaften am Freitag wurde aufgrund der aktuellen Katastrophe in der Türkei abgesagt.

Ziel der Hallensaison ist die Ausdauer für die kommende Freiluftsaison und die U23 EM in Espoo (Finnland) zu verbessern. Marie Glaser wird ihre Form am Samstag in Linz bei den Österreichischen U20-Meisterschaften testen. Dort tritt sie zum ersten Mal über 3.000 Meter an. Ziel ist es die eigene Bestzeit (10:45,70) und den U20-Rekord von Marie Leser (10:41,83) zu unterbieten.