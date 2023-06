Max Baxa holt neuen Rekord

Bei den Österreichischen Meisterschaften im U16-Siebenkampf setzt sich Max Baxa in Linz die Krone auf. In einem hochkarätigen Mehrkampf holt er den Sieg mit neuem BLV-Rekord erstmals ins Burgenland. Mit 11,62 Sekunden über 100 Meter, 5,55 Meter im Weitsprung, 12,10 Meter im Kugelstoßen, 1,73 Meter im Hochsprung, 14,10 Sekunden über 100 Meter Hürden, 38,34 Meter im Speerwurf und 3:05,04 Minuten über die abschließenden 1000 Meter erreichte der 15-jährige Laufteam-Athlet 4394 Punkte und verwies Lorenz Wirth (Vorarlberg) und Felix Krifka (SVS) auf die Plätze. Baxa erzielte in gleich fünf Disziplinen persönliche Bestzeiten. Nächstes Jahr steht der Zehnkampf an, jetzt gilt es, noch Stabhochsprung und Diskuswurf zu lernen.

Gleich vier Laufteam-Mannschaftskollegen Baxas waren am Wochenende in Graz erfolgreich im Einsatz. Den Anfang machten am Freitag Caroline Bredlinger und Jonas Gornik beim Austrian-Top-Meeting in Graz. Für das burgenländische 800-Meter-Ass Bredlinger stellten die Organisatoren ein internationales Spitzenfeld zusammen. Insgesamt waren im A-Lauf elf Damen mit ähnlichen Bestzeiten am Start, was den Rennverlauf für die derzeit beste österreichische 800-Meter-Läuferin nicht ganz einfach gestaltete. Dennoch reichte es am Ende für eine neue persönliche Bestleistung von 2:05,22 Minuten und einen neuen Landesrekord. „Der Rennverlauf war alles andere als optimal. Aufgrund der Dichte der Läuferinnen waren nahezu alle bis zu den letzten 200 Meter n beisammen. Die Bestzeit am Ende nehme ich gerne mit“, so die mehrfache Staatsmeisterin über 800 Meter. Von den Staatsmeisterschaften Anfang Juli in Bregenz geht es danach noch zum Boysen Memorial nach Oslo. Jonas Gornik pulverisierte erst letzte Woche seine Bestzeit auf 53,05 Sekunden, womit er sich auch für die U18-ÖM in Rif/Salzburg qualifizierte. Ähnlich wie bei seiner Teamkollegin verlief auch sein Rennen nicht ganz optimal. Dennoch konnte er mit 52,99 Sekunden eine persönliche Bestleistung aufstellen. Markus Locsmandy verbesserte seine Bestzeit über 1000 Meter um fast zehn Sekunden. Mittelstreckenspezialist Markus Locsmandy war am Samstag bei der Track-Night Vienna über 1000 Meter im Einsatz. Der 16-jährige Müllendorfer lief von Beginn an in dem 23-köpfigen Starterfeld ein couragiertes Rennen und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Verbesserung seines Rekordes aus dem Vorjahr. Schließlich beendete er als jüngster Starter über 1000m das Rennen in sensationellen 2:36,89 Minuten. Locsmandy gehört somit bei der U18-ÖM zu den heißesten Medaillenanwärtern über 400 Meter und 800 Meter.