Nachwuchs-Ass Baxa knackte in St. Pölten Burgenland-Rekord

Bei den offenen Niederösterreichischen Meisterschaften waren am Samstag zwei Athleten des Laufteams Burgenland Eisenstadt über 300 Meter am Start. Der 14-jährige Max Baxa, im vergangenen Jahr österreichischer Meister im Mehrkampf, lieferte dabei eine neuerliche Talentprobe ab.

Aus dem Kurzsprint-Training heraus lief die Nachwuchshoffnung einen neuen burgenländischen Landesrekord in den Klassen U16 und U18. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 37,14 Sekunden katapultierte sich der 14-Jährige auf Platz eins der österreichischen Jahresbestenliste in seiner Altersklasse.

Für die Österreichischen U16-Meisterschaften in Götzis, an denen Baxa in zwei Wochen an den Start gehen wird, sind das beste Voraussetzungen. „Nach seiner Leistung am Wochenende wird Max dort über 300 Meter sicher zu den Favoriten zählen“ sagt Laufteam Burgenland-Obfrau Uschi Bredlinger. In St. Pölten war auch Baxas Teamkollege Jonas Gornik am Start. Er lief nach einer bisher durchwachsenen Saison über 300 Meter eine neue Saisonbestleistung.