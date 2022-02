Neuer Fokus für Marie Glaser

Eigentlich wäre es aus Sicht von Marie Glaser naheliegend gewesen, bei den U20-Meisterschaften in Linz über 3.000 Meter an den Start zu gehen. Weil ihre Paradedisziplin, die 1.500 Meter, nicht Teil des Programms waren, hatte sie über diese Distanz die größten Medaillenchancen. Als Schnellste der Meldeliste wäre Glaser sogar als Favoritin ins Rennen gegangen, in der Altersklasse U18 holte sie im Jahr 2021 schon den Meistertitel. In Abstimmung mit ihrem Trainerteam traf die 16-Jährige dennoch die Entscheidung, am Samstag über 800 Meter zu starten, eine für ihre Verhältnisse eher kurze Distanz. Die Begründung von Trainerin Ronja Leitner: Man hat das große Ganze im Blick, die Bad Fischauerin soll sich sportlich weiterentwickeln und auf der kürzeren Strecke ihre Schlussrunde über 1.500 Meter verbessern.

U18-Meisterschaften schon im Visier

Glaser ging mit dem ehrgeizigen Ziel ins Rennen, ihre persönliche Bestzeit von 2:17:09 Minuten zu unterbieten. Weil sie das hohe Anfangstempo, das sie zwischenzeitlich auf Rang zwei gehievt hatte, nicht über die vollen 800 Meter halten konnte, verfehlte sie dieses am Ende doch deutlich um fast zwei Sekunden. Als Dritte durfte sie sich aber trotzdem über eine Medaille freuen – hinter den etwas älteren Konkurrentinnen Katharina Stöger und Nicole Prauchner. „Der Lauf war nicht perfekt“, sagte Glaser nach dem Wettkampf, „allerdings weiß ich jetzt, was ich noch verbessern kann und will das in zwei Wochen bei den U18-Meisterschaften auf alle Fälle unter Beweis stellen.“

Dort wird Glaser als Titelverteidigerin über 1500 Meter an den Start gehen, eventuell auch über 800 oder 3000 Meter. Wenig überraschend geht die Reise dafür wieder nach Linz, aktuell die einzige Leichtathletikhalle in Österreich, in der Rundläufe ausgetragen werden können.

Schon diese Woche waren dort mit Niklas Strohmayer-Dangl und Suri Stöhr neben Glaser zwei weitere Athleten der Leichtathletik Akademie Eisenstadt vertreten – Ersterer nur zu Trainingszwecken. Stöhr verbesserte bei ihrem ersten Wettkampf in der Halle ihre Freiluft-Bestleistung über 400 Meter um fast zehn Sekunden.