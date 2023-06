Neuer Rekord von Marie Glaser

Marie Glaser von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt pulverisiert ihre 1500-Meter-Bestleistung und holte sich den burgenländischen U20- und U23 Rekord in 4:32,66 Minuten. Damit verbesserte die Akademie- Athletin ihre Bestleistung um ganze sechs Sekunden und den burgenländischen U23-Rekord um vier Sekunden — sie ist nunzweitschnellste Burgenländerin aller Zeiten. Nur beim Staatsmeistertitel 2008 war Lissi Niedereder schneller als die 17-Jährige. Glaser setzte sich mit diesem Lauf in St.Pölten beim „Liese Prokop Memorial“ in der österreichischen Jahresbestenliste der Frauen auf Platz fünf. Beim Worldtour Challenger Meeting in St.Pölten belegt die junge Burgenländerin mit dieser unglaublichen Zeit Platz sieben, ist zweite Österreicherin hinter Sandra Schauer, der Staatsmeisterin in der Halle über die 1500 und 3000 Meter, und sammelte auch noch ihre ersten Ranking Punkte (17).