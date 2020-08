Für das Neufelder Ausnahme-Talent Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt stand vergangene Woche ein Trainingslager am Olympiastützpunkt in München am Kalender.

Sein Trainer Rolf Meixner sah das professionelle Trainingslager in Bayern als „neuen Motivations- und Erkenntnisschub für Niklas.“ Der 18-Jährige konnte sich dabei mit Spitzenläufern über die 800 Meter-Distanz austauschen, mit zwei Top-Mittelstreckentrainern Technik und Ausdauer verbessern und sich Tipps vom aktuellen Hochsprung-Weltmeister Mutaz Barshim aus Katar holen. Mit der gesammelten Erfahrung im Gepäck ging es für Strohmayer-Dangl weiter zu seinem Debüt über 400 Meter, das er am Samstag in Wien gleich mit einer Spitzenzeit von 50,56 Sekunden absolvierte. Relativ überraschend löste er damit sein Ticket für die Staatsmeisterschaften der Männer. Seine Zeit war sogar die schnellste aller Starter bei den Wiener Meisterschaften, bei denen er als Burgenländer aber nicht in die Wertung kam. Seine Zeit katapultierte den Neufelder auf Platz sechs der österreichischen Männer-Rangliste über 400 Meter, ein beachtlicher Erfolg in seiner jungen Leichtathletik-Karriere. Vor dem 14-wöchigen Training brauchte er 6,5 Sekunden länger für die die 400 Meter.

Dass das harte Training Früchte trägt, zeigen auch die leistungsdiagnostischen Befunde nach dem Rennen — „schließlich ist der Stoffwechsel im Ausdauersport das Hauptforschungsgebiet der Leichtathletik Akademie Eisenstadt.“ Am Wochenende geht Strohmayer-Dangl bei den Staatsmeisterschaften aber dennoch nur über 400 Meter Hürden an den Start. „Es gibt einen gemeinsamen Plan – der Kurs bleibt - Auch Erfolge sollen in Ruhe verarbeitet werden“, so Coach Meixner.