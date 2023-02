Raphael Pallitsch: Dank Zielsprint zum Sieg in Valencia

Werbung

Nach dem Triumph in Valencia zauberte der Blick auf die Weltbestenliste der 1.500 Meter (Halle) ein Lächeln in das Gesicht des Oggauers Raphael Pallitsch. Der SV Schwechat-Athlet stand auf Platz eins.

„Diese Platzierung hält wahrscheinlich nur ein paar Tage, aber es war ein guter Lauf“, so der Athlet. In 3:40,56 Minuten hatte er das spannende Rennen in dieser noch frühen Hallensaison für sich entschieden. Dabei lag der Burgenländer lange Zeit im hinteren Feld der 13-köpfigen Finalteilnehmergruppe.

Auf den letzten 400 Metern überraschte er aber die Mitstreiter. Einen nach dem anderen ließ er hinter sich und war schließlich dem führenden Spanier Adrian Ben Montenegro dicht auf den Fersen. Diesem hatte er dann im Fotofinish die Goldmedaille weggeschnappt. Die Siegeszeit brachte dem 33-Jährigen in der ewigen österreichischen Bestenliste außerdem Rang fünf ein. Über eine WM-Teilnahme hatte sich Pallitsch im Vorfeld keine Gedanken gemacht. „Ziel ist sie nicht, aber wenn es klappen sollte, dann nehm ich sie gerne mit.“

Die besten 27 Läufer sind für die Wettkämpfe in Istanbul (Türkei) Anfang März startberechtigt.