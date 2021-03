Wenn man es mit seinen sportlichen Zielen wirklich ernst meint und hoch hinaus will, gibt es in Eisenstadt — zumindest für Leichtathletik-Ass Niklas Strohmayer-Dangl (18) und Sturm Graz-Kicker David Nemeth (20) — nur eine Adresse: Trainer Rolf Meixner. Die beiden aufstrebenden Asse schreiben ihrem Coach einen großen Anteil an ihren sportlichen Erfolgen zu.

Niklas Strohmayer-Dangl, hier beim sogenannten „Rolf-Schritt“, setzt die Trainingspläne seines Coaches ehrgeizig um. zVg/Peter Wagentristl

„Als ich an dem Punkt angekommen bin, einen persönlichen Trainer zu engagieren, fiel mir nur ein Mensch ein, der mich meinen Zielen näherbringen kann: Rolf Meixner“, ist Nemeth, der zuletzt im Großkader der A-Nationalmannschaft stand und aktuell mit dem U21-Team in Spanien weilt, überzeugt. „Er hat nicht nur einen großen Anteil an meiner Einberufung ins Nationalteam und an meiner Entwicklung bei Sturm Graz, sondern auch an meiner mentalen Stärke.“

Meixner ist einer, der beim Erstellen von Trainingsplänen minutiös plant und auch sein Wissen als Neutronenphysiker auf sportwissenschaftlicher Ebene einbringt: Logarithmische Wachstumskurven, CK-Werte und speziell zugeschnittene Übungen: Meixner ist Sport- und Physik-Fanatiker gleichermaßen. Die Kombination scheint zum Erfolg zu führen. Auch bei Leichtathlet Niklas Strohmayer-Dangl. Der 18-jährige Ex-Landesliga-Kicker sattelte von Packlern auf Laufschuhe um, seine Spezialdisziplin ist der Hürdenlauf über 400 Meter. Laufsport und Fußball liegen für Meixner nicht so weit auseinander, wie man meinen möchte. „Rolf hat erkannt, dass im Fußball die Lauffähigkeiten eine entscheidende Rolle spielen und setzt das dann mit einer großen Portion Spaß gemeinsam mit mir im Training um“, schildert Nemeth.

Die Methoden des Fußball-Trainers und Leichtathletik-Coaches würdigt auch der aufstrebende Leichtathlet: „Ich kenne niemanden der fachliche Kompetenz, Erfahrung und Menschlichkeit so vereint wie Rolf. Nur jemand, der individuell auf den Athleten so detailreich eingeht, kann diesen auch im Leistungssport betreuen und unterstützen.“

Meixner trug auch zum Erfolg der mehrfachen Staatsmeisterin und Olympia-Teilnehmerin Ivona Dadic bei: Er entwickelte für sie eine spezielle Übung, kurz darauf schaffte sie erstmals die Olympia-Qualifikation. Zur Ehre des Trainers benannte sie die Übung als … „Rolf-Schritt“.