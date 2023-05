Starker Freiluft-Auftakt von Eisenstädtern

Die Leichtathletik Akademie Eisenstadt eröffnete am Samstag die Freiluftsaison mit einem neuen Österreichischen Meisterschaftsformat namens „National League“. Zusätzlich fanden die ersten Landesmeisterschaften in der Leichtathletik Arena in Eisenstadt statt. Knapp 70 Athleten aus acht Bundesländern lockte das Event an.

Großes Finale findet wieder in Eisenstadt statt

Das neue Wettkampfformat „National League“ wird über die gesamte Freiluftsaison an verschiedensten Standorten in ganz Österreich und in acht Disziplinen ausgetragen, bei denen die Athleten Punkte für den Einzug im Finale sammeln können. Dieses wird am 2. September in der Leichtathletik Arena in Eisenstadt stattfinden. Mit dabei sind dann die Top-6 der jeweiligen Disziplinen mit den Ausnahmen 1000 Meter und 5000 Meter , bei denen die Top-12 startberechtigt sind. Als Preis lockt in allen Disziplinen ein großer Wanderpokal.

Foto: privat

Leitner führt die Österreich-Wertung an

Ronja Leitner von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt stieg mit diesem Event in die Freiluftsaison ein und konnte für die „National League“ bereits ein zweites Ergebnis über 5000 Meter für den Einzug in das Finale anschreiben. Mit einer Zeit von 20:32,62 Minuten lief Leitner auch eine neue persönliche Bestleistung und ist zum jetzigen Zeitpunkt österreichweit auch die Führende bei der National League Wertung über 5000 Meter.

Beim Hochsprung der Männer zeigte der Eisenstädter Simon Horak mit 1,75 Meter auf. Er ist noch zu jung für die National League und sprang daher außer Konkurrenz.

Bei den Landesmeisterschaften stach besonders der Doppelsieg von Max Baxa über die 100 Meter und im Speerwurf U18 heraus. Beeindruckend waren auch die Leistungen von seinen Vereinkolleginnen vom Laufteam Burgenland Eisenstadt, Katharina Locsmandy über die 100 Meter und Luisa Schweiger über die 1000 Meter U18, die trotz des kühlen Wetters tolle Zeiten erreichten.