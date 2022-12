Jusits lockt Teamkollegen zu Futsal-Duell

Werbung

Am Freitag (30. Dezember) steigt in der Fischamender Sporthalle wieder ein Futsal-Event. Der AC Vienna mit Thomas Jusits und Igor Bosnjak trifft aber nicht auf einen Gegner in der 2. Futsal-Bundesliga, sondern auf den SV Sankt Margarethen.

Trainer Franz Lederer hatte seine Freigabe für dieses Duell gegeben. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Kicker der Kampfmannschaft dabei und wollen sich einmal gegen eine Futsal-Mannschaft auf das Hallenparkett wagen.

Sankt Margarethens Spielmacher Ernest Grvala wird nicht dabei sein. Er gab kürzlich seiner Vanesa das Ja-Wort und ist noch im Urlaub. Die SVM-Familie gratuliert recht herzlich und wünscht „Erni“ alles Gute für die Zukunft.