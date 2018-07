Seinen Sieg vom Vorjahr konnte Simon Rille zwar nicht wiederholen, mit seiner Leistung bei den Österreichischen Jugendmeisterschaften in Vöcklabruck kann die Fechtunion Eisenstadt (FUE) dennoch zufrieden sein.

Mit nur einer Niederlage aus sechs Begegnungen lieferte Rille in der Vorrunde eine solide Leistung ab und musste sich nur einmal geschlagen geben. In der Vorrunde konnte er sogar dem späteren Gold- und Silbermedaillisten einen Sieg abringen. Im Halbfinale stand er erneut dem späteren Sieger gegenüber, diesmal hatte der junge Eisenstädter allerdings das Nachsehen und musste seinem Konkurrenten den Einzug ins Finale überlassen. Im kleinen Finale setzte sich Simon Rille dagegen durch und sicherte sich so noch den dritten Platz bei Österreichs wichtigstem Nachwuchs-Event.

„Was für eine großartige Leistung, dass es Simon nach der Goldmedaille des letzten Jahres erneut auf einen Podiumsplatz geschafft hat!“, freut sich FUE-Trainer Tamas Pirger. „Er hat während des gesamten Turniers präzise und durchdachte Treffer gesetzt.“ Mit der Bronzenen vom Wochenende konnte er seinen Medaillenlauf in der heurigen Saison auch weiter fortsetzen.