Drei Athletinnen des Laufteam Burgenland Eisenstadt (LTBE) waren am Wochenende bei den Langstaffel-Staatsmeisterschaften nicht zu schlagen: Anna Leser, Naya Haiszan und Caroline Bredlinger liefen souverän zu Gold über dreimal 800 Meter und legten dabei eine persönliche Bestzeit hin.

In einem bis zur letzten Runde spannenden Rennen hängten die drei jungen Athletinnen mit einer Zeit von 7:05,27 Minuten die Konkurrenz ab. Die zweitplatzierte DSG Wien hatte bereits 6,5 Sekunden Rückstand. „Eine Medaille war unser Ziel. Mit Gold haben wir ein wenig spekuliert, aber wir wussten, dass dafür wirklich alles passen muss. In einem Meisterschaftsrennen ist alles möglich und daher waren wir mit unseren Prognosen vorsichtig“, freute sich Coach Ursula Bredlinger.

zVg Flott. Franz Weixelbaum lief in 17:34 Minuten zu Gold.

Beim eigenen Event auf der Leichtathletikanlage in Eisenstadt ließen die LTBE-Läufer dem SV St. Margarethen den Vortritt. Andreas Penias testete seine Schnelligkeit auf 1000m und kam gegen das Starterfeld als Vierter mit einer Zeit von 2:57,01 Minuten ins Ziel. Franz Weixelbaum absolvierte in der Landeshauptstadt 12,5 Runden (5000 Meter) in 17:34 Minuten und lief damit auch zur Goldmedaille.