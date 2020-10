Es war mit Sicherheit eine der schwierigsten Meisterschaften für Elias Ehrenhöfer aus Hornstein. Der 13-jährige Hornsteiner musste sich nicht nur wegen Corona umstellen, auch der Umstieg auf die stärkere 85ccm-Maschine und der Einstieg in die österreichische Meisterschaft forderten seine Anpassungsfähigkeit.

Wegen der Pandemie fanden heuer nur drei Meisterschaftsläufe statt. Im Auner Cup landete der junge Motocross-Biker nach seinem ersten Podestplatz und Platz fünf in Hochneukirchen auf dem siebenten Gesamtrang. Eigentlich wäre ein noch besseres Resultat in Reichweite gewesene, aber in Langenlois musste Ehrenhöfer verletzungsbedingt passen.

Bei der internationalen Österreichischen Meisterschaft fuhr der 13-Jährige mehrmals in die Top-Ten und schloss als Neunter das Groß-Event mit einem passablen Ergebnis ab — nächste Saison ist sogar noch mehr drin.