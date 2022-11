Kuchelbacher steigt aus

Werbung

Am Freitag, dem 28 Oktober, um 10 Uhr, fuhr Andreas Kuchelbacher sein letztes Rennen als NASCAR-Pilot der Euro-Serie. Der 43-Jährige aus Großhöflein entschied sich, vom Motorsport zu verabschieden. Sein letzter Einsatz war das letzte Saisonrennen im kroatischen Gropnik. Der burgenländische Motorsportler kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: 2018 wurde er Zweiter beim Speedhouse Racing in Valencia und 2017 kam er auf den dritten Gesamtrang der Elite Club Division. Seine Rennfahrerkarriere begann 1998 als Kartfahrer. Seit 2016 fuhr er für das Team Renauer.

Nach Kuchelbachers Abschied gibt es bereits einen Nachfolger aus dem Burgenland. Der 24-jährige Viktor Schiffer gab in Gropnik sein Debüt in der europäischen NASCAR-Serie. Bei seiner Premiere landete der Krensdorfer im Challenge-Cup gleich an der fünften Stelle – eine Position vor dem Großhöfleiner. Schiffer möchte 2023 die burgenländischen Fahnen in der NASCAR-Euroserie regelmäßig hochhalten und befindet sich derzeit auf Sponsorensuche.