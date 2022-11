Nordburgenländische Motocross-Youngsters mit Mut und Können

Werbung

Aus dem Burgenland kommen zwei große Nachwuchstalente des Motocross: Elias Ehrenhöfer wurde mit Ende der Saison heuer Vizestaatsmeister der Klasse 85 ccm. Zusätzlich ist er Gewinner des Auner Cups 2022. Für nächstes Jahr heißt es für den erst 15-Jährigen aus Hornstein umsatteln. Denn: Er wechselt von seiner Husqvarna TC 65 auf eine stärkere Maschine. In der kommenden Saison fährt er in der Klasse 125 ccm mit. Zu den persönlichen Vorbildern des jungen Talents zählt der deutsche Motocrossfahrer Ken Roczen.

Der drei Jahre jüngere Ricardo Bauer aus Großhöflein hat ebenfalls eine äußerst erfolgreiche Saison hinter sich. In Loket, Tschechien, gewann der junge Burgenländer den Europameistertitel 2022 der 65 ccm-Klasse. Auf der Hartbodenstrecke arbeitete er sich nach einer schwierigen Kurve innerhalb einer Runde von Platz zehn auf Platz vier.

In der letzten Runde konnte er einen Fehler des Erstplatzierten nutzen und gewann so das Rennen und den Europameistertitel. Bauer meinte dazu: „In Loket bei der EM hat der Trainer geniale Vorarbeit geleistet. Ich konnte das Gelernte optimal umsetzen und hatte viel Spaß. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dass ich Europameister geworden bin.“ Im August raste er dann bei der Junior World Championship 2022 in Finnland als Zweiter durchs Ziel. Damit ist der Youngster im gleichen Jahr auch Vizeweltmeister geworden. „Die WM war auch ein schönes Erlebnis. Der Titel freut mich sehr“, meinte Ricardo Bauer dazu.

Trainer des Nachwuchstalents ist übrigens der Oberwarter Philipp Ringhofer. Der Motocross-Staatsmeister lernte Ricardo Bauer vor fünf Jahren bei einem Training kennen. Seit drei Jahren ist er sein Trainer, berät ihn aber auch in vielen Bereichen, wie es ein Manager machen würde.