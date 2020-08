Der SV Leithaprodersdorf und der ASV Siegendorf haben turbulente Tage hinter sich. Beide Vereine mussten wegen bestätigten Corona-Fällen von Spielern teilweise in Quarantäne gehen. Die Zwangspause in den eigenen vier Wänden ist seit Samstag auch beim SVL vorbei.

Wobei ganz vorbei ist es noch nicht. Zwei Spieler wurden erst während der vergangenen Woche getestet und bekamen einen positiven Bescheid zugestellt. „Das ist natürlich ein harter Schlag, aber sie waren mit unserem Corona-Fall zusammen und dürften sich so angesteckt haben. Leider hat es bei dem Duo länger mit der Testung gedauert. Sie müssen nun mindestens bis 2. September in Quarantäne sein“, berichtete Leithaprodersdorfs Coach Peter Benes gegenüber der BVZ.

„Sie waren aber sowieso schon abgeschottet von den anderen, das heißt, es bestand nie eine Gefahr für die restliche Mannschaft. Einer der beiden wurde am Dienstag wieder getestet“, so Benes weiter.

Wiederholungstests für Leithaprodersdorfer

Apropos getestet: Am vergangenen Mittwoch mussten alle Leithaprodersdorfer Kicker, die in Eisenstadt getestet worden sind, kurzfristig noch einmal zum Test antreten. „Alle Ergebnisse waren negativ, wir haben die Freigabe für ein gemeinsames Mannschaftstraining erst am Samstag in der Früh bekommen, nachdem wir uns gemeldet haben“, erklärte der SVL-Betreuer. Das BFV-Cup-Zweitrundenspiel beim SC Oberpullendorf hätte am vergangenen Dienstag stattfinden sollen, ist aber wegen eines Verdachtsfalles bei den Mittelburgenländern abgesagt worden. So ersparen sich die Leithaprodersdorfer drei Spiele in sieben Tagen. Nun geht es am Freitag in der Burgenlandliga nach Sankt Margarethen und am 1. September zu Hause im Nachtrag gegen Kohfidisch.

Beim ASV Siegendorf sind auch alle Tests negativ ausgefallen – vor der ÖFB-Cuptestung am vergangenen Mittwochabend. „Zum Glück hatten wir keinen weiteren Fall mehr. So können wir uns auf das Pokalspiel gegen den LASK am Samstag und das Meisterschaftsspiel gegen Deutschkreutz am Dienstag bestens vorbereiten“, berichtete Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer.