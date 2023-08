Eisenstadt und Neufeld: Zwei große Nachwuchsfußballturnier geplant

104 erzielte Tore in 450 Spielen in der Bundesliga – mit dieser Quote war Geza Gallos, der vor knapp zehn Jahren verstorben ist, einer der berühmtesten Söhne der Stadtgemeinde Neufeld. Von seinem Stammverein weg ging es über den SC Eisenstadt, zu Rapid Wien, dem LASK, Admira Wacker und SC Neusiedl.

Im Jahr 2015 veranstaltete der ASV Neufeld (der übrigens vom 31. August bis 2. September seinen 100. Geburtstag feiert) zum ersten Mal das Geza Gallos-Gedenkturnier. Heuer findet dieses Event zum sechsten Mal statt. Mit dabei sind 32 Mannschaften aus sechs Bundesländern und drei Staaten. Am Samstag, 19. August, begrüßt Turnier-Vater Dieter Berger um 9.30 Uhr mitunter die U10-Mannschaften von Red Bull Salzburg, Austria Wien, LASK, Rapid Wien, Hartberg sowie GAK, Admira Wacker, St. Pölten oder FAC.

„Haben uns Mega-Sache einfallen lassen“

„Ich bleibe dem Verein bei der Organisation dieses großen Turniers treu, auch wenn ich nicht mehr hier wohne“, erläutert Berger. „Die Vorfreude ist groß, für die Eröffnung haben wir uns eine Mega-Sache einfallen lassen.“

Zweites Turnier für Ruben Plaza

Nur einen Tag später, am Sonntag, 20. August, wird in der Eisenstädter Leichtathletik-Arena zum ersten Mal das Ruben Plaza-Gedenkturnier über die Bühne gehen. Plaza, der seine Heimat Uruguay mit 20 Jahren über den Atlantik verließ, wurde – trotz zweier Meistertitel – bei Austria Wien nicht richtig glücklich. Seine erfolgreichste und beste Zeit hatte er dann beim SC Eisenstadt, mit dem er 1984 den Mitropa-Cup-Sieg feierte. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er vor allem mit der Jugend der Landeshauptstadt, der Spg St. Georgen/Eisenstadt, wo viele Kicker noch heute von seiner Persönlichkeit und Fachkompetenz schwärmen. Vor elf Jahren verstarb Plaza unerwartet und viel zu früh an einem Herzinfarkt.

Start des Turniers ist um 10 Uhr mit einem U9-Bewerb, an welchem auch Plazas Ex-Klub Austria Wien teilnimmt. In weiterem Ablauf werden noch ein U11-Turnier sowie Spiele der SCE-U13 gegen Mattersburg sowie U15 gegen den Wiener Sportklub ausgetragen. Zum Schluss gibt es eine Tombola.