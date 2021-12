"Juniors": Punitz statt Neufeld

Schon vor der Saison war der Modus für das Frühjahr klar abgesteckt. Die jeweils ersten beiden U16-Teams der Gruppen Nord, Mitte und Süd rücken in die Leistungsliga auf, spielen sich in einer Hin- und Rückrunde den Landesmeister aus. Parndorf und St. Georgen, Wetterkreuz und die Juniors sowie Pinkafeld und Oberwart hatten sich sportlich qualifiziert. Nur: Die Juniors (Spieler aus Schattendorf, Loipersbach, Rohrbach) zogen überraschend ihr Team aus dem Bewerb zurück. „Die Gründe dafür will ich nicht kommentieren“, gibt sich Jugendleiter Rainer Lang wortkarg. Gerüchten zufolge sollen aber disziplinäre Probleme den Ausschlag gegeben haben.

Nun „spitzen“ andere Klubs auf den frei gewordenen Platz in der U16-Leistungsliga. Der Mattersburger SV 2020, Dritter der Mitte-Liga, hätte gerne nachrücken wollen, ebenso auch die Spg „ASV“ (Neufeld und Hornstein) und das Team aus Punitz. Im BFV rechnete Nachwuchssekretär Kurt Behringer die Koeffizienten (Punkte dividiert durch Spiele) aus. Da hatten die Mattersburger die schlechtesten Karten (Schnitt von 1,3). Die Neufelder kommen hier auf 1,8 und Punitz auf 1,75 Punkte im Durchschnitt. Das Ticket zum Start im Kampf um den Landestitel war also heiß begehrt. Die Gruppenobmänner diskutierten und berieten sich lange. Nun ist es fix: Punitz übersiedelt in die Leistungsliga. „Da waren auch regionale Gründe ausschlaggebend, das Nord-Süd-Gefälle wurde auch mit einbezogen“, fasst Behringer zusammen. „Wir haben uns das nicht leicht gemacht“, erläutert Hermann Gollubits, Obmann der Nord-Gruppe. „Wir wollten drei Süd- und drei Nordklubs dabei haben.“

„Wir hätten uns den Platz in der Leistungsliga allemal verdient“, schüttelt Neufelds Trainer Eitel Reins den Kopf. „Die Tabelle in unserer Gruppe ist verzerrt. Die Spg Seewinkel ist gegen Parndorf zweimal nicht angetreten und gegen St. Georgen einmal nicht. Da wurden Punkte verschenkt.“