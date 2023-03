Kirschblüten-Cup: Das Turnier der Rekorde

Werbung

Bereits zum 17. Mal findet der Kirschblütencup – kurz KBC – in Breitenbrunn statt. Zwei Tage lang ist das Kastanienstadion für den Fußballnachwuchs reserviert. In sechs Altersklassen gehen ebenso viele Turniere über die Bühne. Vor der Corona-Pandemie schafften es die Breitenbrunner Funktionäre bereits einmal, 100 Teilnehmer an zwei Tagen zu betreuen. Die Zahl der Anmeldungen beläuft sich aktuell auf 92. „Vielleicht schaffen wir es, den Rekord zu brechen“, meint Jugendleiter Kurt Behringer, der noch auf vereinzelte, freie Startplätze verweist. Vier U10-Tickets sind noch zu vergeben, drei U7-Teams sowie eine U8-Mannschaft können sich ebenfalls noch anmelden.

Gemeinsam mit Markus Hafner sowie mit allen Funktionären (auch Präsident Heinz Bilneier hilft immer tatkräftig mit) und Spielern der Kampfmannschaft (absolvieren am Freitag davor ihr Pflichtspiel bei den NSC Juniors) kann sich Behringer auf ein top-motiviertes und verlässliches Team berufen. Auch die Zahl der Eltern, die mithelfen ist beachtlich. „Die Planungen für den nächsten KBC beginnen eigentlich immer schon mit dem Schlusspfiff am Sonntag“, erklärt Behringer. Die Lust auf das erste große Freiluftturnier in der Ostregion ist ziemlich groß. In den Altersklassen U11 und U12 stehen in Summe sechs Mannschaften auf Abruf bereit. Nun hofft man in Breitenbrunn, dass auch der Wettergott mitspielt. Diesbezüglich sind Behringer & Co. schon „gebrannte Kinder“. Nicht erst einmal musste das Turnier abgebrochen oder verschoben werden. Aus diesem Grund gibt es schon einen Ersatztermin: Samstag, 1. und Sonntag, 2. April.