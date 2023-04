Kirschblütencup: Klub der Hunderter

Werbung

Der Kirschblüten-Cup hat schon Tradition, am Wochenende gab es die 17. Auflage des über weite Grenzen des Burgenlandes bekannte Turnier. Die beiden Jugendleiter, Kurt Behringer und Markus Hafner und ihr Funktionärsteam, arbeiteten im Hintergrund ein gutes Jahr, um ein Event der Rekorde auf die Beine zu stellen. Waren vor knapp zwei Wochen noch einige Plätze frei, so schaffte es das Jugendteam, in Summe exakt 100 Teilnehmer einzuladen, die sich am Rasen die Ehre gaben.

In den Altersklassen U7, U8, U9 und U10 waren jeweils 20 Mannschaften, aufgeteilt in vier Gruppen am Start. Dort trat jedes Team in einer Fünfergruppe gegeneinander an, die mit 15 Minuten dauernde Spielzeit brachte insgesamt pro Mannschaft deren 60. Genauso lauten auch die Vorgaben des Österreichischen Fußballbundes, Kinder in diesem Alter sollen maximal eine Stunde eingesetzt werden. In den Bewerben U11 und U12 gab es jeweils zwei Gruppen mit je fünf Teams. Hier sind die Spielfelder größer, gekickt wurde jeweils auf zwei Rasenhälften.

„Alle haben unermüdlich mitgearbeitet“

Mit Argusaugen starrten Behringer & Co unter der Woche ständig auf sämtliche Wetter-Apps auf ihren Handys. Nach einer schönen Phase unter der Woche war für Samstag und Sonntag Schlechtwetter prognostiziert worden. Zudem setzte am Freitagabend Regen ein. Doch pünktlich zum Turnieranpfiff hatte der Wettergott an beiden Tagen ein Einsehen. Ausgerüstet mit Hauben, Handschuhen, multifunktionaler Unterwäsche und auch Schals waren alle Youngsters bestens ausgerüstet. Zwar wurden die Resultate penibel mitnotiert, aber spätestens bei den einzelnen Siegerehrungen waren alle Kinder „Sieger“, auf Reihungen oder Platzierungen wurde verzichtet. „Das ist auch nicht Sinn und Zweck unseres Turniers“, erläuterte Behringer. „Wenn man zu sehr auf den Wettkampfmodus achtet, Semifinale sowie Platzierungsspiele austrägt, ist die Gefahr groß, dass mehrere Trainer der Überehrgeiz packt. Wir ermöglichen den Teilnehmern interessante Partien gegen Mannschaften, denen sie in der Meisterschaft nicht begegnen.“ So sahen es auch alle Teams, die Partien liefen sportlich fair ab. Jeder einzelne Betreuer konnte für die am kommenden Wochenende startende Meisterschaft neue Erkenntnisse gewinnen.

„Ein riesiger Dank gilt allen, die es ermöglicht haben, dass der diesjährige Kirschblüten-Cup so ein großer Erfolg geworden ist“, so Behringer. „Spieler der Kampfmannschaft und Reserve, Trainer, Funktionäre sowie Eltern gebührt ein riesiges Lob. Denn sie haben unermüdlich mitgearbeitet.“

Schiedsrichter. Moritz Kopf, Benni Eder, Nico Sommer und Marco Siegl (v.l.) waren eines von mehreren Teams aus der Reservemannschaft, die die 200 (!) Spiele leiteten. Foto: BVZ, Plattensteiner